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Visitare un luogo nuovo, è un’esperienza che si può fare in tanti modi diversi.
Si può fare da turista, oppure si può decidere di essere accompagnati da chi, quel luogo, lo conosce bene. Dolomiti Sound Stories è il podcast di Dolomiti Superski che ti aiuta a conoscere la vera anima delle Dolomiti attraverso le voci dei suoi abitanti.
Attraverseremo il paesaggio dolomitico per parlare di tradizioni, storia, ambiente, minoranze linguistiche, sport e gestione del territorio accompagnati dalle testimonianze dirette di chi vive queste esperienze giorno per giorno. Vieni con noi?
Ecco il primo episodio del Podcast “Le voci delle Dolomiti”: