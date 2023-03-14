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BOLZANO. Josef Messner, 65 anni, maitre d'hotel, omosessuale, viene trovato morto nel suo appartamento di laives, il 5 novembre 1984. Gli sono state inflitte 18 coltellate: una, letale, al cuore. Passano però molti mesi, e un nuovo delitto, per trovare una pista, grazie a una macchina fotografica, che Messner custodiva con cura e che viene ritrovata nel monolocale di una prostituta, uccisa anche lei a coltellate, dal serial killer Marco Bergamo.
Ecco il podcast di Mario Cagol:
Martedì prossimo, 21 marzo, sarà disponibile una nuova puntata di “Delitti e misteri”.