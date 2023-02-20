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TRENTO. Con «Il suono delle pagine» i libri prendono vita grazie a Mario Cagol che interpreta con passione e intensità le pagine dei libri di Curcu & Genovese. Con questa nuova serie podcast ci avventuriamo nelle ombre dei «Delitti e misteri» dell’Alto Adige, il libro di Paolo Cagnan, che racconta “i trenta casi di cronaca nera più clamorosi, misteriosi e intriganti dal dopoguerra ad oggi in Alto Adige”. Pagine che diventano un podcast-thriller da ascoltare tutto d'un fiato.
Ecco tutte le puntate.
Il giallo della Porsche nera
La valigia
Siete arrivati tardi (prima parte)
Agguato a Malga Saltusio
La refurtiva
La tela del ragno
Non aprire quella porta
Pazzo d'amore
Il messaggio dell'analfabeta
La morte nel fiume
Un'eredità al veleno
I molti nemici di "Cibalgina"
Follia calibro 91
Ma sei diventato matto?
Il lupo e l'agnellino
Il giallo della canonica (prima parte)
Il giallo della canonica (seconda parte)
La guerra è finita
«No, Mirella no»
Marmellata al veleno
Il gioco delle tre morti
Lo sceriffo
Le profferte sessuali della vecchietta