TRENTO. Con «Il suono delle pagine» i libri prendono vita grazie a Mario Cagol che interpreta con passione e intensità le pagine dei libri di Curcu & Genovese. Con questa nuova serie podcast ci avventuriamo nelle ombre dei «Delitti e misteri» dell’Alto Adige, il libro di Paolo Cagnan, che racconta “i trenta casi di cronaca nera più clamorosi, misteriosi e intriganti dal dopoguerra ad oggi in Alto Adige”. Pagine che diventano un podcast-thriller da ascoltare tutto d'un fiato.

Ecco tutte le puntate.

Il giallo della Porsche nera

La valigia

 

Siete arrivati tardi (prima parte)

 

Agguato a Malga Saltusio

 

La refurtiva

La tela del ragno

Non aprire quella porta

Pazzo d'amore

Il messaggio dell'analfabeta

La morte nel fiume

Un'eredità al veleno

I molti nemici di "Cibalgina"

Follia calibro 91

Ma sei diventato matto?

Il lupo e l'agnellino

Il giallo della canonica (prima parte)

Il giallo della canonica (seconda parte)

La guerra è finita

«No, Mirella no»

Marmellata al veleno

Il gioco delle tre morti

Lo sceriffo

Le profferte sessuali della vecchietta