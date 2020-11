I Verdi alzano la voce chiedono a Futura il doppio simbolo e la Coppola capogruppo in Provincia

Gli alleati di Futura di ieri presentano il conto delle dimissioni di Paolo Ghezzi dal Consiglio Provinciale.

Chiedendo di cambiare la denominazione del Gruppo consiliare provinciale e regionale in «Futura partecipazione e solidarietà - Europa Verde», con Lucia Coppola presidente del Gruppo provinciale e Paolo Zanella presidente del Gruppo regionale.

Queste le condizioni dettate dal Consiglio Federale dei Verdi del Trentino a Futura, dopo le improvvise dimissioni del consigliere Ghezzi che hanno provocato l’uscita di Paolo Zanella dal ruolo di assessore in Comune causando conseguenze sugli equilibri politici del centrosinistra.

I Verdi si sono espressi all’unanimità con una mozione e nel documento si avverte che, nel «caso in cui questa equilibrata proposta non venisse accolta da Futura, propone che Lucia Coppola distingua le proprie responsabilità, entrando a far parte del Gruppo Misto, qualificandosi all’interno dello stesso come consigliera di Europa Verde».

I Verdi chiedono quindi un riconoscimento ufficiale, e ricordano che già in previsione delle elezioni comunali del settembre 2020, i Verdi, allora ancora parte integrante di Futura, avevano proposto una presentazione unitaria sotto il simbolo composito di Futura-Europa Verde, proposta che la maggioranza di Futura ha rifiutato, determinando di conseguenza una presentazione elettorale separata, pur nella medesima coalizione di «SìAmo Trento» con Franco Ianeselli, ed in modo diversificato a Rovereto ed in altre realtà comunali.