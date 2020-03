Chi è in quarantena verrà schedato e se esce di casa potrà essere subito identificato.

Grazie ad un archivio digitale centralizzato i sindaci trentini sapranno quali loro concittadini sono in quarantena per il Covid 19 e potranno quindi controllarli ed eventualmente sanzionarli nel caso in cui, come è stato segnalato più volte in questi giorni, ci siano persone che, pur dovendo rimanere a casa, vanno in giro tranquillamente. La novità è stata annunciata dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

«C’è la richiesta dei sindaci e dei territori di sapere chi è in quarantena. Altrimenti queste persone girano tranquillamente per strada commettendo un reato. C’è una disciplina che dà la possibilità di comunicare agli enti competenti le persone che sono in quarantena.

L’Azienda sanitaria sta realizzando un archivio centralizzato per mettere a disposizione degli enti competenti i nomi di chi è in quarantena, così cominciamo a far capire a chi è in questa condizione che deve restarci senza andare in giro commettendo un reato e mettendo a repentaglio la loro salute e quella degli altri», ha detto Fugatti.