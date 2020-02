Siete curiosi di sapere cosa ne pensa l'onorevole Vittorio Sgarbi, (è anche presidente del Mart), sul coronavirus? Oggi in Parlamento ha affermato con la sua consueta veemenza che l'emergenza virus non esiste, non c'è alcuna epidemia e che i ministri "saranno maladetti!".

La trascrizione di quello che ha detto Sgarbi:

«Avete sentito questo ultimo intervento di cui non capisco bene la resilienza. Credo che vada detto esattamente l’opposto: non c’è in questo momento alcuna emergenza non solo nelle regioni non colpite ma anche in quelle colpite. Vorrei ricordare alla vostra attenzione la dichiarazione che in molte televisioni è passata ma evidentemente qui non è arrivata di una studiosa che si chiama Maria Rita Gismondo che dice: “me sembra una follia, si è scambiato l’infezione appena più seria di un’influenza, per una pandemia letale”. Non è cos, è una follia! Uccide di più l’influenza, cerchiamo di ragionare, che l’Italia è ferma. Avrà un danno tragico nell’economia se continuiamo a fingere che ci sia una epidemia che non c’è, non esiste, e il governo per inseguire le regioni sta facendo una cosa ancora più grottesca. Ogni voto che noi diamo è un voto contro l’italia, contro i cittadini, contro l’economia: ve ne pentirete! Sarete maledetti!»

