Paura e sangue in Inghilterra. Sembrano portare in un primo momento verso la pista di un attacco terroristico ma gli ultimi sviluppi investigativi sull'accoltellamento di gruppo avvenuto in serata in un parco di Reading, nel sud dell'Inghilterra lo escluderebbero, a quanto riferito dalla polizia locale. Ancora incerto il movente, confermati tre morti e tre feriti gravi. Il premier britannico Boris Johnson ha diffuso un tweet per dirsi "inorridito" dell'accaduto ed esprimere la sua vicinanza alle vittime e la sua solidarietà a servizi di emergenza. Arrestato un sospetto.



La ministra dell'Interno britannica, Priti Patel, ha parlato in un messaggio di "un incidente serio", dicendosi vicina alle persone colpite e alla polizia locale.