Come si entra in metropolitana senza biglietto? Semplice, basta distruggere le porte di accesso. È quanto ha pensato, e fatto, un giovane nei giorni scorsi a Milano. Giunto davanti ai tornelli che regolano l’accesso ai treni, prima ha provato a forzarli, poi, fallito questo primo tentativo, li ha mandati in frantumi e si è allontanato di corsa verso i binari.

L’impresa è stata registrata dalle telecamere di videosorveglianza: le immagini sono state consegnate alla polizia che cercherà di rintracciare l’uomo.