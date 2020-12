Se la sono vista brutta due automobilisti, uno nel vicentino e l’altro in provincia di Bologna, rimasti intrappolati in auto e nell’acqua alta dopo il maltempo che in questi giorni ha flagellato il nord Italia. Frane, smottamenti ed esondazioni hanno provocato molti disagi e costretto a un superlavoro i vigili del fuoco. Come appunto nel caso di due salvataggi in acqua.