Brutta serata per Francesco Facchinetti e la moglie. Diciamo pure una serata da incubo: una banda di ladri si è introdotto nella loro villa di a Mariano Comense, mentre erano in casa. La coppia si è rifugiata nella “panic room”, mentre gli allarmi suonavano e le telecamere di sicurezza riprendevano i ladri girare per casa alla ricerca di merce da rubare.

Il furto è andato in onda su Realtime, dove viene trasmessa la docuserie The Facchinettis, che racconta la vita della famiglia. Su Instagram il duro commento dell’ex Dj Francesco.