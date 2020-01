Infastidito dal continuo abbaiare ha ucciso a bastonate il proprio chihuahua.

È accaduto a Cagliari. Un 21enne è stato denunciato dalla polizia per uccisione di animali. Al 113 è arrivata una telefonata da parte della madre del giovane che segnalava l’episodio. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della squadra volante che entrati in casa hanno trovato la bestiola morta, avvolta in una federa di cuscino.

Il cane, nelle ore precedenti, aveva infastidito il 21enne abbaiando contro di lui. Il giovane aveva cercato di calmarlo, dandogli dei biscottini, ma inutilmente.

In preda alla rabbia, allora, il giovane ha afferrato una scopa e si è scagliato sull’animale, colpendolo ripetutamente fino a ucciderlo. Poi si è allontanato.

Il 21enne, noto alle forze di polizia, era rientrato da poco in casa da una comunità di recupero.