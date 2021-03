Sono pari a 12.000.000 di euro le risorse finanziarie destinate dalla Provincia all’istituzione scolastica paritaria e alle scuole ad indirizzo pedagogico-metodologico steineriano per l’esercizio finanziario 2021.

Lo stanziamento riguarda i contributi in conto gestione e i contributi per il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali. Il finanziamento prevede inoltre la concessione dell’assegno di studio destinato agli studenti a sostegno delle spese di iscrizione e di frequenza.

Nello specifico i contributi in conto gestione a saldo per l’anno scolastico 2020/2021, e quale anticipo per l’anno scolastico 2021/2022, ammontano a 9.497.447 euro. 1.650.000 euro è destinato inoltre al sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali, mentre 852.553 sono riservati al Fondo per la concessione degli assegni di studio.12 milioni di euro le risorse per le scuole paritarie.