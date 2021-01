Con 15 decessi ieri e altri 8 oggi, il Trentino continua un trend preoccupante, anche perché non calano mai in maniera decisa i numeri dei ricoverati e delle terapie intensive.

Sempre attentissimo a dati, grafici, percentuali e numeri è l’ex rettore dell’Università di Trento Davide Bassi. “Aggiornamento sull’anomalia trentina” è il titolo del suo ultimo post sul proprio blog, seguitissimo a livello locale e nazionale. Come sempre a parlare per lui sono i numeri. «In attesa che l’Istituto Superiore di Sanità riveda (spero profondamente) i suoi famosi 21 indicatori, continuiamo con il solito tran-tran, con dati sui contagi largamente incompleti. Attualmente non sappiamo neppure quante siano le persone attualmente positive che risiedono in Trentino».

Bassi si riferisce al fatto che la Provincia continua a non conteggiare, e quindi a non comunicare a Roma, i positivi ai test rapidi. A lunedì gli attualmente positivi in Trentino risultavano ufficialmente 2.065, ma il numero non è verosimile «considerato che sono circa mille quelli che risiedono nel solo Comune di Trento, che conta circa il 22% degli abitanti del Trentino».

Bassi analizza i numeri: «Alla luce dell’andamento del vero numero dei contagi possiamo dedurre che l’ultimo valore dell’indice di trasmissione del contagio che l’Iss ha calcolato per il Trentino 0.7, sembra essere completamente sballato. Tra l’altro la curva dei contagi sintomatici che è stata usata per il calcolo dell’indice mostra la presenza di un doppio picco che è un chiaro artefatto».

Il professore chiude, dopo aver analizzato una serie di altri dati, con un’amara riflessione: «Fino ad oggi invece di affrontare la pandemia con i provvedimenti che sarebbero stati necessari, in Trentino si è preferito ricorrere ad interpretazioni fantasiose delle norme per schivare i vincoli dei 21 parametri ministeriali. Non credo che chi ha deciso di seguire questa strada abbia fatto un buon lavoro per il Trentino. Gli effetti della pandemia li scontiamo comunque e la politica dello struzzo non serve proprio a nessuno. Chi subirà i danni maggiori di queste scelte sono proprio le categorie economiche più esposte ai rischi della pandemia (pensiamo al settore turistico, ad esempio) che non possono sperare di riprendere le loro attività “come se niente fosse” finché non saremo riusciti a svuotare i reparti Covid degli ospedali».

Anche il fisico Roberto Battiston è tornato sul tema Covid, in un’analisi nazionale: «L’Rt è molto utile per segnalare un andamento, ma non può essere sufficiente da solo per avere un quadro epidemiologico completo ai fini della gestione dell’ epidemia. L’individuazione delle zone rosse, gialle e arancioni parte dal valore dell’indice Rt, ma deve considerare anche il grado di sviluppo dell’epidemia sul territorio in quanto va anche inclusa nella valutazione la quantità dei casi positivi nella regione». Fra le regioni,conclude, Veneto, Sardegna, Puglia, Marche e Trentino non hanno ancora raggiunto il massimo o non stanno ancora scendendo in modo significativo. Segno che "non abbiamo ancora superato il secondo picco".