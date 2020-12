Mentre si attendono date certe per il suo ritorno in Italia, in questi giorni Chico Forti, dal carcere di Miami in cui ancora si trova, ha scritto al ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

«Avete realizzato un’impresa dai più considerata impossibile. Alla fine ha prevalso il valore degli Italiani. Sono orgoglioso, sono fiero, di non aver mai smesso di credere nella mia Terra. Con voi l’Italia è cambiata o siamo diventati delle persone migliori, perché uniti siamo riusciti a realizzare un miracolo, diplomatico ed umano».

«Parole bellissime», ha commentato sulla sua pagina Facebook il ministro, «ma io non penso di aver fatto alcun miracolo. Abbiamo lavorato, quello sì, in silenzio e con insistenza. Colgo l’occasione per mandare un abbraccio a Chico e alla sua famiglia. Questo è un Paese che quando gioca da squadra, vince».