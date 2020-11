Questo pomeriggio, mentre in piazza Duomo si accendeva l'albero di Natale di trento, le vie del centro erano particolarmente affollate.

Un sabato pomeriggio in città, fra passeggiate e shopping, con un momento di particolare emozione quando si è illuminato l'albero: un simbolo di vita e di speranza in una fase difficile a causa della pandemia.

Si è notato in centro solo qualche gruppetto minoritario poco rispettoso dell'obbligo di indossare correttamente la mascherina e di mantenere sempre il distanziamento fisico.

In generale la gran parte delle persone portava bene la mascherina e rispettava le altre norme di prevenzione anti-covid, fra momenti ai tavolini dei bar e altri dentro i negozi, forse già a caccia dei regali di Natale (in vari casi con code all'esternmo per rispettare i limiti di accessi contemporanei).