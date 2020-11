L’assemblea antirazzista di Trento ha manifestato, oggi verso le 18, in piazza Dante, davanti alla sede della Provincia, per protestare contro la riduzione dei posti letto nei dormitori per senza fissa dimora e l’assenza di un piano strategico per fornire adeguata assistenza a chi si trova in condizioni di vulnerabilità.

«Il diritto alla casa è diritto di tutti», hanno detto, spiegando che al momento vi sarebbero 40 posti in meno nelle strutture notturne a causa delle misure di distanziamento, «senza però una soluzione per ovviare al problema e garantire accoglienza a tutti».

Secondo le stime dell’assemblea, ci sarebbero 140 persone in lista d’attesa per avere un posto nei dormitori, «ma riteniamo siano molte di più quelle in situazione di precarietà e senza una casa».

In tutti questi mesi, dicono, «non si è lavorato sul tema delle fragilità, manca un piano strategico a lungo medio-termine. Queste persone non sono numeri, e tante sono richiedenti asilo che attendono di entrare nel sistema d’accoglienza che però la Provincia sta smantellando».