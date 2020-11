Il bilancio della pandemia in Trentino registra, nelle ultime 24 ore, 3 decessi, 276 i nuovi casi positivi in Trentino, di cui 105 con più di 70 anni, su 1.624 tamponi effettuati.

I ricoveri in ospedale sono 37 in più, per un totale di 388 pazienti, più altri 35 in terapia intensiva. I positivi tra gli operatori sanitari sono 180 tra i dipendenti dell’Azienda sanitaria e 135 operatori delle Rsa.

Preoccupa l’Azienda Sanitaria un nuovo focolaio Covid a Telve, dove solo nella giornata di oggi sono risultate positive 62 persone. Il contagio si è sviluppato all’interno di un istituto religioso per anziani. Dopo i primi casi rilevati, è stata attivata un’indagine epidemiologica con tamponi a tappeto, dalla quale sono emersi numerosi positivi. Ma la maggior parte dei positivi sono asintomatici. Anche se - ha detto il dottor Ferro dell’Azienda Sanitaria - il caso è delicato per l’età avanzata della maggior parte dei pazienti.

Si tratta della casa di riposo delle suore di Maria Bambina, che ospita religiose anziane.

In generale, è stato detto, «Il dato che ci preoccupa è quello delle ospedalizzazioni. Ci siamo organizzati ad arrivare a 600 posti più 90 per le terapie intensive, per le quali siamo a cavallo di quel 30% che è l’allerta che dà il Ministero su questi numeri. Mentre il dato delle ospedalizzazioni è più grave perché l’allerta è al 40%, la settimana scorsa eravamo al 59% e adesso siamo riusciti a creare più di 100 posti in una settimana, ma quel dato è sicuramente oltre l’allerta. Ma gli altri dati dei 21 parametri ministeriali hanno pesato di più di quello delle ospedalizzazioni», ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.