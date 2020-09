A Pergine è stato trovato il primo bimbo positivo al Coronavirus in un asilo nido trentino, strutture educative riaperte in provincia solo una settimana fa, il primo settembre.

La notizia è stata comunicata ieri dallo stesso sindaco di Pergine, Roberto Oss Emer, sulla pagina social del Comune nel pomeriggio di ieri.

Se a Pergine sono ora 4 le persone positive al Covid-19, con 9 persone di 4 famiglie in isolamento fiduciario, ma non positivi e 15 persone di 6 nuclei in quarantena domiciliare ma senza alcun sintomo, preoccupa il primo caso di un bimbo positivo frequentante l’asilo nido di via Caduti.

L’episodio si è verificato nel nido gestito dalla cooperativa “Città Futura” che accoglie 66 bambini.

Sono stati posti in isolamento fiduciario altri 6 bambini dello stesso “gruppo classe” e due educatrici.

