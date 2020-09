Divampa il focolaio fra gli operai della cooperativa che lavora per la Furlani Carni: dai 100 tamponi eseguiti ieri, al rilevamento dei primi casi, sono emersi altri 72 positivi per un totale di 98 complessivi.

Con il nuovo focolaio registrato a Trento in un’azienda di lavorazione carni ieri erano saliti a 33 i casi complessivi di persone positive al coronavirus in 24 ore in Trentino.

L’Azienda Sanitaria aveva predisposto un ampio monitoraggio fra i dipendenti della ditta esterna che fornisce operai alla Furlani: si tratta di individui giovani, provenienti in gran parte da Sri Lanka e Ghana. Vengono impiegati nella catena di disossamento.

Ieri sono stati eseguiti oltre 100 tamponi fra le maestranze. Il risultato è peggiore delle aspettative, sono quasi tutti infettati.

Cosa che i sindacati avevano preannunciato già ieri: «si tratta di persone che vivono e lavorano insieme, sempre a stretto contatto» spiegava la Cgil, chiedenmdo maggiori tutele e controlli.

Preoccupazione anche nella Valle dell'Adige e in Rotaliana: ieri è stato il sindaco di Mezzocorona, Mattia Hauser, ad annunciare che in paese vi sono 5 nuovi casi, e 4 sono riconducibili ad operai della Furlani che abitano nel Comune.

