Protezione civile del Trentino comunica che oggi , giovedì 27 agosto 2020, è stata emessa un’allerta ordinaria (gialla) – temporali e vento forte.

Dice l’avviso: «A seguito delle previsioni meteo odierne (intensi flussi meridionali umidi associati all’approfondirsi di una saccatura sul Mediterraneo raggiungeranno l’arco alpino venerdì. Dal pomeriggio di venerdì e fino alla notte successiva sono attese precipitazioni diffuse associate a forti rovesci e temporali che potranno determinare intensità di precipitazione superiori ai 20 mm all’ora) ed in base alle valutazioni del Dipartimento, sono possibili, a partire da domani, criticità dovute principalmente a: - erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, frane e colate rapide; - forti raffiche di vento, grandine e fulminazioni.

Tali criticità possono inoltre causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.

ALLERTA ORDINARIA (GIALLA) TEMPORALI E VENTO FORTE dalle ore 16:00 del 28 agosto 2020 su tutto il territorio provinciale.

I Servizi provinciali competenti per le criticità sopra indicate adeguino la reperibilità del proprio personale, intensifichino le attività di monitoraggio e seguano con attenzione l’evoluzione degli eventi e dei loro effetti al suolo, assicurando tempestività d’intervento laddove necessario.

I Sindaci, con il supporto dei Vigili del fuoco Volontari, assicurino l’attuazione dei Piani di protezione civile comunali, assumendo gli eventuali provvedimenti d’urgenza qualora necessario, nonché emanino le necessarie disposizioni operative in qualità di Autorità locali di protezione civile.

Si comunica alla popolazione la necessità di:

- porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi, evitando di immettersi in aree che presentino condizioni anomale o di pericolo;

- comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza.

Informazioni sulle norme di autoprotezione sono disponibili sul sito web: www.iononrischio.it

