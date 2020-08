L'estate sta finendo, e questi sono gli ulrimi giorn idi caldo: da venerdì pomeriggio arriva la «rottura» della situazione meteorologica, con un deciso peggioramento, incluse nevicate fino ai 2600 metri di quota.

Le previsioni sono chiare: come spiega Meteotrentino nel suo bollettino, «venerdì mattina qualche tratto soleggiato, più probabile al mattino, con progressivo aumento della nuvolosità e le prime precipitazioni dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio temporalesco, in intensificazione ed estensione in serata,. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti in valle deboli variabili, tendenti a rinforzare e a disporsi da sud in serata; moderati o forti da sudovest in montagna».

La tendenza per i giorni successivi: «Sabato e domenica molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse e abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale. Lunedì nuvolosità variabile con possibili precipitazioni sparse».

Commenta l'appassionato di di meteorologia Giacomo Poletti: «In vista un peggioramento intenso nel fine settimana, dai connotati quasi autunnali. Primi rovesci estesi in Trentino venerdì pomeriggio/sera, sabato e domenica piogge abbondanti e temporali anche intensi.

Probabili 40-80 mm diffusi con picchi localizzati legati ai temporali "annegati" nel flusso umido, a rischio anche l'Alto Adige. "Strascichi" piovosi e freschi fino almeno a mercoledì 2 settembre.