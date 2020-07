L'orso M49 si trova ancora nella parte alta della Marzola, la montagna sopra Trento, lo ha confermato questa mattina il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, parlando a margine del consiglio provinciale. L'orso viene seguito e monitorato dai forestali, visto che è dotato di radiocollare.

Nel frattempo sono arrivati sempre questa mattina al Centro faunistico del Casteller i tecnici di Ispra, inviati dal ministero dell'Ambiente, per studiare il sito e la recinzione divelta dall'orso, che l'altra notte è riuscito ad evadere proprio in un punto non coperto dalle telecamere. Faranno una relazione sulla recinzione.

Il governatore trentino ha anche parlato con il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, e ha precisato che presto andrà a Roma per vederlo.

Secondo Fugatti M49 è un orso «pericoloso e quindi va catturato».

Il presidente della Provincia non ha escluso inoltre un cambiamento ai vertici della struttura provinciale che gestisce la questione orso. A rischio anche la testa del dirigente generale del Dipartimento foreste e fauna, Romano Masè. «La giunta - ha detto Fugatti - si riunirà nei prossimi giorni e farà una valutazione».

Fugatti ha poi ribadito oggi di ritenere il numero di orsi presenti oggi in Trentino troppo alto e chiede al ministro Costa una soluzione.

Le parole del governatore Maurizio Fugatti

