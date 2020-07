C’è un minorenne positivo al Covid 19 in Trentino. È l’unico caso comunicato nel rapporto odierno dell’Azienda sanitaria provinciale. Il dato sui decessi resta a quota zero e in ospedale è ricoverato un solo paziente, non in rianimazione. I tamponi analizzati ieri sono 1.290 di cui 461 dall’Azienda sanitaria, 566 dal Cibio e 263 dalla Fondazione Mach.

Dal Commissariato del governo arrivano invece i dati sull’attività delle forze dell’ordine: nessuna sanzione ieri, a fronte di 1856 persone e 482 esercizi commerciali controllati.