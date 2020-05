La buona notizia di oggi è che non ci sono stati altri morti in Trentino, mentre l'incremento dei positivi è di 15 quindi non si è ancora riusciti a scendere sotto quota mille attualmente contagiati.

La Provincia ha deciso di avviare una campagna di tamponi a tappeto sulla popolazione della quindicina di comuni che hanno avuto il maggior numero di positivi raggiungendo un indice del 2%. Si inizia da quelli della Val di Fassa. La campagna richiederà alcune settimane.

