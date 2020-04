In apertura il presidente Maurizio Fugatti ha fornito come di consueto il bilancio della situazione. «Oggi registriamo putroppo 10 decessi, di cui 3 nelle RSA. I

contagiati sono 18, 17 con tamponi ed 1 senza, un dato basso. Le terapie intensive sono scese a 38, altro dato positivo. I tamponi eseguiti sono oggi 599 e il livello dei positivi è del 3 per cento, il contagio è stabilizzato e in calo» ha detto Fugatti.

Nelle ultime 245 ore, ha detto l’assessore Segnana, ci sono stati 632 persone in RSA, 47 in casa di cura, 18 in internamento volontario, e a domicilio 1560 persone. I ricoverati sono 254 (18 meno di ieri), in terapia intesiva 38 (-2), i guariti sono 1329 (+34).

Dei dieci morti, 3 sono deceduti in RSA, 6 in ospedale (ma 1 di questi proveniva da una RSA), ed 1 in casa di cura. Il totale dei deceduti è di 376.

Il presidente ha però ammonito: «Non dobbiamo pensare che sia un dato definitico, potrebbe nei prossimi giorni andare al 6 o 7. Ma noi abbiamo sempre forniti i dati in massima trasparenza. Ieri, dopo l’analisi, abbiamo dato i decessi totali in RSA e quanti di questi erano stati sottoposti a tampone; oggi l’Azienda Sanitaria provinciale ha chiesto una nuova attenzione su come vengono cerificati nei parametri istat. Dalle Rsa arrivano ora questi nuovi dati, li rendremo trasparenti, all’interno di quel monte dati di morti che abbiamo dato ieri».

Inoltre Fugatti si è vantato dell’alto numero di tamponi affettuati: «C’è un dato che riteniamo molto positivo che ci ha dato l’Università di Trento, il rapporto sullo stato dei tamponi in Italia; il Trentino è terzo alivello nazionale; se il Veneto è visto come la priincipale regione che si è attivata su questo, noi siamo al terzo posto. Abbiamo fatto un lavoro importante. Per dire ai trentini che i tamponi effettuati da noi sono oltre la soglia nazionale che è il 2,1%, mentre da noi il 4,1». Ha poi smentito che il basso numero di tamponi fatto oggi (circa 599, due settimane fa se ne promettevano 1500-2000) sia dovuto a scarsità di reagenti per le analisi: «I reagenti si fa fatica a trovarli, come prima, ma noi in Trentino no nabbiamo problemi». Non ha però spiegato come mai si è passati in un weekend da 1501 tamponi effettuati (il massimo mai raggiunto) a 599.