I ragazzi dell'Anffas Trentino ringraziano i medici con un video. "Cari medici, infermieri e personale sanitario, siamo i giovani di Anffas Trentino. Vorremmo restituirvi almeno un po' del bene che state facendo per tutti noi! Questo è un piccolo GRAZIE… ma che vuole essere SPECIALE! Noi crediamo in voi, noi SIAMO CON VOI… siete l'Italia in cui vogliamo sperare, crescere, lottare, amare.Il cerotto si applica su una ferita, la protegge e la cura… per far sì che piano piano si rimargini... Voi siete il CEROTTO che cura l'Italia, mettendoci il CUORE! Se anche tu vuoi dire un GRAZIE SPECIALE al personale sanitario, mettiti un CEROTTO CUORE e condividi il tuo video sui social con #cerottocuore #cerottocuore #uniticelafaremo #anffas.

E in questi giorni in cui l’emergenza coronavirus ha costretto tutti a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita, vi sono comunque esigenze di categorie particolarmente fragili che vanno tenute in considerazione. E per questo ieri l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, ha spiegato che verranno dati permessi speciali alle famiglie con minori disabili o autistici, per consentire loro l’uscita dall’abitazione.

“Sappiamo che ragazzi e bambini con queste patologie hanno necessità particolari e che questa permanenza all’interno delle proprie case può costituire per loro un ostacolo ulteriore sono le parole dell’assessore Segnana -. Siamo già stati contattati al riguardo da alcune famiglie con minori che presentano patologie legate all’autismo o alla disabilità: vogliamo dire loro che non verranno lasciati soli e che è possibile chiedere un permesso speciale all’Azienda provinciale per i servizi sanitari”. Le famiglie di ragazzi disabili o autistici che necessitano di poter uscire di casa possono richiedere un permesso speciale inviando un’email a: npitrentosegreteria@apss.tn.it.

Il servizio è rivolto esclusivamente ai minori.

GUARDA IL VIDEO