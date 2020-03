I contagi sono saliti di 151 casi. In tutto siamo a 591

Sono 151 i nuovi contagi da coronavirus in Trentino, per un totale complessivo di 591. Di questi, 383 sono stati sottoposti a tampone e 208 no.

Antonio Ferro: «Abbiamo 5 nuovi casi in soggetti in minorenni; uno, del 2004, è in respirazione assistita. Questo ci dice che bisogna controllare i comportamenti anche dei giovani».

Nel dettaglio, 333 sono a domicilio, 112 in Rsa, 94 nei reparti infettivi, 13 nei reparti ad alta intensità, 22 in terapia intensiva. I guariti sono 10 e i decessi restano fermi a 7.

La mappa per Comuni:

Altopiano della Vigolana 4

Ala 2

Alba Penia 2

Albiano 1

Aldeno 4

Andalo 2

Arco 74

Avio 1

Baselga Di Piné 2

Bleggio Superiore 1

Bocenago 3

Bondone 3

Borgo Chiese 20

Borgo Lares 1

Borgo Valsugana 3

Brentonico 6

Caderzone Terme 1

Calceranica 1

Calliano 3

Campitello di Fassa 8

Campodenno 2

Canal San Bovo 1

Canazei 21

Carisolo 2

Castel Condino 1

Castello-Molina Di Fiemme 8

Cavalese 8

Cavareno 1

Cavedago 5

Cavedine 2

Cembra Lisignago 4

Cis 4

Comano Terme 1

Commezzadura 8

Dimaro Folgarida 1

Drena 2

Dro 7

Giustino 2

Lavis 4

Ledro 44

Fierozzo 1

Folgaria 2

Levico Terme 3

Lona - Lases 1

Massimeno 1

Mazzin di Fassa 2

Mezzana 2

Mezzocorona 2

Mezzolombardo 4

Molveno 1

Mori 2

Nomi 1

Ospedaletto 1

Peio 1

Pellizzano 2

Pergine Valsugana 40

Pieve di Bono-Prezzo 14

Pinzolo 7

Porte di Rendena 1

Predaia 4

Predazzo 3

Riva del Garda 8

Roncegno Terme 1

Rovereto 9

San Lorenzo Dorsino 3

Sanzeno 2

Sella Giudicarie 5

Sen Jan de Fassa 10

Spiazzo 2

Sfruz 2

Soraga di Fassa 3

Storo 9

Strembo 1

Telve 1

Telve di Sopra 1

Termenago 1

Terzolas 1

Tesero 2

Torcegno 2

Trento 106

Ton 1

Valdaone 1

Vermiglio 17

Vignola Falesina 1

Ville d’Anaunia 3

Ville di Fiemme 10

Vigo di Fassa 1

Malé 3

Stenico 2

Tione di Trento 6

IL PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

«La situazione si sta aggravando». Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha aperto il consueto punto sulla situazione coronavirus in Trentino con un forte richiamo alle regole. Sono stati coinvolti anche i vigili del fuoco per mandare messaggi alla popolazione.



«La situazione si sta aggravando, come avevamo detto ieri. I dati di oggi ci dicono che ci sono 151 contagi in più, che portano il totale a 591. È una crescita importante, che ci aspettavamo e che ci aspettiamo anche per i prossimi giorni. E crescerà anche il numero dei decessi. I frutti delle restrizioni si dovrebbero sentire dal prossimo fine settimana in poi».



«Non andate a fare la spesa tutti i giorni, o addirittura più volte al giorno: bisogna andare un paio di volte a settimana, non di più».



«Non andate in banca, altrimenti dovremo chiudere anche quelle. Se non si rispettano le regole, l’inasprimento delle misure sarà inevitabile».



«Chiuderemo anche i parchi se la gente non capisce e continua a vedersi al parco».



«Noi trentini abbiamo forte senso civico. Fatelo per voi stessi, rispettate le regole».



«I dati degli ultimi giorni ci dicono che il virus colpisce anche i giovani. Attenzione, non riguarda solo gli anziani».



«Il governo sta addirittura pensando al carcere per chi viola la quarantena».

«Abbiamo richiesto a tutti i vigili del fuoco di uscire con i mezzi e portare un audio messaggio diretto alla popolazione. Un messaggio di allerta e sicurezza molto forte in cui si dice che bisogna stare a casa».

«La Cooperazione trentina sta pensando di chiudere i supermercati la domenica e questa è una scelta secondo noi importante, perché i cittadini ormai hanno capito che non c’è problema di approvvigionamento, ed è giusto nei confronti dei dipendenti. L’auspicio è che tante altre realtà legate al mondo alimentare seguano questa modalità».