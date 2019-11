Domenica 24 e lunedì 25 novembre è previsto un nuovo sciopero, il quarto da agosto, del personale delle autostrade in tutta Italia, Autobrennero compresa.

I casellanti dell’A22 si fermeranno per l’intero turno di lavoro il 24 novembre, dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6 del 25 novembre. Il personale tecnico amministrativo sciopererà per otto ore lunedì 25 novembre.

A fare scattare l’ennesima protesta proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica - dice una nota - è il mancato accordo sulla clausola sociale. «Un punto su cui i sindacati non intendono fare marcia indietro nella trattativa per il rinnovo contrattuale perché è fondamentale per garantire la continuità occupazionale e i trattamenti contrattuali ed economici dei lavoratori delle società autostradale che vedranno scadere le concessioni a breve. Una questione che riguarda da vicino anche i mille addetti di Autobrennero».