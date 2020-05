Ammonta a 19 milioni di euro, sia per il 2020 che per il 2021 (contro i 26 milioni dell'anno scorso), il finanziamento minimo assicurato dalla Provincia ad Apt e Pro Loco per far fronte alla crisi in corso anche nel settore del turismo. Una decisione resa nota stamattina dopo l’incontro tra l’assessore Roberto Failoni, il dirigente generale Sergio Bettotti, Maurizio Rossini, ceo di Trentino Marketing e i presidenti degli enti interessati. Punti all’ordine del giorno l’avvio della campagna di marketing per l’estate e i criteri di finanziamento del sistema di marketing turistico-territoriale trentino.

«Quello di oggi è uno sforzo importante - commenta Failoni in una nota - che dimostra come la Giunta provinciale creda nel turismo e in una sua ripresa. Dovesse migliorare il quadro finanziario della Provincia in assestamento o nella legge di riforma aumenteremo ulteriormente lo stanziamento minimo garantito per il 2021, come richiesto dalla maggior parte delle Apt, mentre per il 2020 ogni azienda ha già avuto dei risparmi viste le diverse attività che non avranno luogo, ad iniziare dagli eventi cancellati fino a fine settembre».

Failoni non spiega - nel comunicato stampa - se intenda applicare già la ripartizione della nuova struttura, con 5 milioni del totale destinate alle 4 Agenzie delTerritorio, alle dirette dipendenze di Trentino Marketing, che dovrebbero occuparsi delkla pomozione di 4 ambiti del Trentino (nord-orientale, nord-occidentale. sud.orientale e sud-occidentale); e nella nota stampa non si capisce se i 19 milioni siano comprensivi dei 13 milioni già stanziati come "anticipo" il 30 gennaio scorso (il 50% dello stanziamento dell'anno 2019).