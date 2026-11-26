TRENTO. Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni hanno inaugurato la stagione invernale sulle montagne trentine. Da lunedì 30 novembre 2026 riprenderà la pubblicazione del bollettino valanghe dell’Euregio: il primo report sarà disponibile alle 17, con le previsioni valide per la giornata successiva.

Il servizio, realizzato in collaborazione con Alto Adige e Tirolo, si presenta quest’anno con una nuova veste grafica, pensata per facilitare la consultazione delle informazioni. Il portale valanghe.report sarà inoltre arricchito da mappe meteorologiche, dati aggiuntivi delle stazioni di rilevamento e nuovi servizi digitali. Da venerdì 27 novembre sarà disponibile anche un approfondimento sulle recenti nevicate.

La perturbazione atlantica che ha attraversato il Trentino ha lasciato al suolo mediamente 20-30 centimetri di neve oltre i 1.500 metri, mentre sopra i 2.000 metri gli accumuli raggiungono i 40-50 centimetri. Il vento ha già favorito la formazione di accumuli localizzati, soprattutto in prossimità di forcelle, passi e avvallamenti.

La Protezione civile raccomanda particolare prudenza agli escursionisti: evitare le uscite in solitaria, mantenere le distanze di sicurezza e portare sempre con sé Artva, pala e sonda. Fessure nel manto nevoso e piccoli distacchi spontanei rappresentano segnali di possibile pericolo da non sottovalutare.

Parallelamente, la Provincia partecipa al progetto “Overconfidence e valanghe”, con la supervisione scientifica della Fondazione Bruno Kessler. L’iniziativa, che coinvolgerà tre stagioni invernali fino al 2029, studierà i comportamenti di scialpinisti e freerider, analizzando la tendenza a sopravvalutare le proprie capacità e a sottostimare i rischi, anche tra gli appassionati più esperti.