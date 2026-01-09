INNSBRUCK. In alta quota sulla Seegrube, sopra Innsbruck, la presidente del Landtag tirolese, Sonja Ledl‑Rossmann, ha ricevuto i suoi omologhi Arnold Schuler (Alto Adige) e Claudio Soini (Trentino) per un incontro di lavoro. Al centro dell'incontro figuravano il coordinamento di appuntamenti futuri e le prospettive di sviluppo della Seduta congiunta, mediante un maggiore coinvolgimento dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Nel contesto della Seegrube innevata, è stato poi illustrato il servizio valanghe della Euregio. In apertura, l'esperto di diritto europeo Walter Obwexer ha illustrato le possibili modifiche allo statuto della Euregio e i margini giuridici per una collaborazione più stretta con le tre assemblee legislative. Ledl‑Rossmann, Schuler e Soini ritengono che queste prospettive offrano un potenziale per avvicinare ulteriormente la Seduta congiunta all'Euregio, accogliendo positivamente la proposta del presidente dell'Euregio, Anton Mattle, di collaborare con il gruppo di lavoro composto da esperti il quale ha il compito di elaborare le proposte per tale riforma.

«L'incontro di oggi ha ribadito ancora una volta che per il futuro desideriamo una Seduta congiunta forte e capace di agire. Per questo sosteniamo misure che vadano in questa direzione, anche attraverso una collaborazione più stretta tra la Seduta congiunta delle tre assemblee legislative e l'Euregio», ha dichiarato la presidente del Landtag tirolese, Sonja Ledl‑Rossmann.

Come esempio concreto di una cooperazione transfrontaliera riuscita, sulla Seegrube è poi stato presentato il servizio valanghe dell'Euregio. Il rapporto valanghe elaborato congiuntamente da Tirolo, Alto Adige e Trentino si basa su una decisione del Dreier‑Landtag ed è entrato da poco nella sua ottava stagione invernale. Grazie all'integrazione di ulteriori microregioni, il servizio valanghe consente ora una valutazione ancora più precisa del pericolo valanghe a livello locale. Tra le novità figurano anche rapporti transfrontalieri elaborati insieme al Land Carinzia e un canale WhatsApp che permette di ricevere informazioni aggiornate direttamente sullo smartphone degli utenti registrati.

Il rapporto valanghe dell'Euregio dimostra in modo evidente il valore pratico che la collaborazione transfrontaliera offre per la sicurezza della popolazione dell'arco alpino.

“Sono pienamente d’accordo con la prospettiva di attribuire ancora più concretezza e snellezza all’organismo che mette assieme i tre poteri legislativi dei territori Euregio. Ben venga un approfondimento tecnico condiviso su eventuali passi avanti per il futuro”, ha dichiarato Claudio Soini.

«Le valanghe e altri fenomeni naturali non si fermano ai confini, per questo la cooperazione transfrontaliera è fondamentale anche nella protezione civile, per individuare tempestivamente i rischi e intervenire in modo rapido e coordinato. Condividere conoscenze e agire in modo sinergico permette di proteggere vite umane e garantire la sicurezza nelle nostre regioni montane», ha sottolineato il presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, Arnold Schuler.