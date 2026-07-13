GRAN PARADISO. Tragedia in montagna sul Gran Paradiso, dove due alpinisti hanno perso la vita dopo essere precipitati in un crepaccio durante un'escursione in quota.

L'allarme è scattato quando è stata segnalata la mancata progressione della cordata. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino, supportati dall'elicottero, che hanno raggiunto la zona dell'incidente.

Per i due escursionisti, però, non c'è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e stabilire le cause che hanno provocato la caduta nel crepaccio.