SAN PIETRO VALDASTICO. Tragedia nel pomeriggio di oggi, sabato 19 settembre, sulla Ferrata delle Anguane, nel Vicentino. Un escursionista è morto dopo essere precipitato per oltre cento metri mentre percorreva il tratto attrezzato insieme ad altre due persone.

L’allarme è scattato attorno alle 15.30, quando la Centrale del 118 di Vicenza ha ricevuto le chiamate di diversi testimoni che avevano assistito alla caduta. L’incidente è avvenuto nella zona del Tetto dei Salbanei: l’uomo è precipitato dalla ferrata, finendo nel bosco sottostante.

Il Soccorso alpino di Arsiero ha raggiunto la zona salendo dall’attacco della Ferrata verde. Durante le ricerche i soccorritori hanno prima individuato alcuni oggetti appartenenti all’escursionista e successivamente hanno raggiunto il corpo. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero di Padova emergenza, che ha calato con il verricello il tecnico di elisoccorso e il medico. Per l’uomo, però, non c’era più nulla da fare.

Dopo il nulla osta della magistratura, la salma è stata recuperata con il verricello e trasportata al campo sportivo, dove è stata affidata al carro funebre e ai Carabinieri. I due compagni dell’escursionista e i testimoni dell’incidente sono invece rientrati accompagnati dai soccorritori.