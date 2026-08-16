SOAVE. Due ragazzi sono rimasti feriti nel pomeriggio di Ferragosto dopo essere precipitati da una parete di rocciadella falesia di San Lorenzo, alle spalle del Castello di Soave, in provincia di Verona. L’allarme è scattato attorno alle 17.40 di sabato 15 agosto.

I due amici avevano deciso di arrampicare senza corde ed erano saliti per una decina di metri. A un certo punto il ragazzo che si trovava più in alto è scivolato. La sua caduta è stata inizialmente frenata da un albero, ma il giovane ha coinvolto l’amico che si trovava più in basso: entrambi sono quindi precipitati fino a terra.

Ad avere inizialmente le conseguenze più preoccupanti è stato un 19enne italiano, che nell’impatto con il terreno ha perso conoscenza. Sul posto sono stati calati con un verricello di 25 metri il tecnico di elisoccorso e l’équipe medica. Nel frattempo il giovane aveva ripreso conoscenza ed è stato assistito per possibili traumi cranico e toracico.

Il 19enne è stato quindi imbarcato sull’eliambulanza e trasportato in elicottero all’ospedale di Borgo Trento. Il secondo ragazzo, con un sospetto politrauma, è stato invece accompagnato fino all’ambulanza e trasferito nello stesso ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco.