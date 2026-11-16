TRENTO. Mentre gli appassionati lucidano l'attrezzatura sciistica, gli impianti del Trentino si apprestano ad accoglierne entusiasmo e divertimento per una nuova stagione invernale. Spetterà alla SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti del Brenta (155 km di piste e 58 impianti di risalita che collegano val di Sole e val Rendena) inaugurare l'annata con la pre-apertura del 21-22 novembre, attivando la cabinovia Grostè (primo e secondo tronco), la seggiovia e la Pista Graffer fino alla stazione intermedia. L'apertura ufficiale delle altre piste di Madonna di Campiglio avverrà il 27 novembre (chiusura l'11 aprile 2027) e, dal 3 dicembre, si aggiungeranno Folgarida Marilleva (fino al 4 aprile 2027) e Pinzolo (fino al 31 marzo 2027).

Segue a ruota lo Ski Center Latemar che, di pari passo a Campiglio, vedrà le piste di Obereggen già attive il 27 novembre, dal 28 novembre quelle di Pampeago e dal 4 dicembre il fronte Predazzo. Il comprensorio Val di Fiemme Obereggen unisce i centri sciistici Ski Center Latemar, Alpe Lusia Bellamonte, Alpe Cermis e Jochgrimm-Oclini, per un totale di 121 km di piste. Obereggen, inoltre, fa parte del carosello sciistico Dolomiti Superski (1.200 km di piste).

Sono molti i comprensori che apriranno il 28 novembre: Ski Area San Pellegrino (60 km di piste) negli impianti Col Margherita, ufficializzando la piena operatività dei restanti dal 4 dicembre e riportando sui propri tracciati, il 9 e il 10 gennaio 2027, la Discesa Libera e il SuperG; Paganella Ski Dolomiti, con i suoi 50 km di piste e 15 impianti di risalita da Andalo a Fai della Paganella, che potrà contare d'ora in poi sullo «Specchio del Brenta», nuovo bacino di raccolta per l'innevamento programmato; Ski Area Alpe Cimbra, con 100 km di piste alla base del Monte Cornetto, che aprirà i battenti con Folgaria-Fiorentini, mentre per Lavarone-Luserna e Lavarone-Rivetta si aspetterà il 5 dicembre; l'Alpe Cermis che, su 27 km di piste, darà la possibilità di sciare in notturna e di percorrere la famosa pista Olimpia da 7,5 km; Pontedilegno-Tonale (oltre 100 km di piste tra Ghiacciaio Presena, Passo Tonale, Ponte di Legno e Temù), che non vede l'ora di mostrare la nuova cabinovia Valbiolo a Passo Tonale e le inedite cabine della Paradiso, in attesa della nuova cabinovia Corno d'Aola-Angelo, quale sostituzione della storica seggiovia Corno d'Aola e dello skilift Angelo; Ski Area San Martino di Castrozza - Passo Rolle (circuito di Dolomiti Superski), con i suoi 60 km di tracciati e 21 impianti di risalita, aprendo alcune aree secondarie il 5 dicembre.

Il 4 dicembre spetterà invece alla Skilagorai, skiarea del Passo Brocon con 12 km di piste e 4 impianti di risalita. Stessa disposizione dal comprensorio sciistico della Skiarea Val di Fassa Carezza, che terrà le piste aperte fino al 29 marzo 2027 e, in alcune zone, al 4 aprile 2027. Dal 4 dicembre fino al 4 aprile 2027 saranno disponibili i 30 km di piste da sci della Ski Area Alpe Lusia, tra le valli di Fiemme e Fassa: quelle ripide e tecniche sul versante di Moena, quelle perfette per famiglie con bambini e principianti sul versante di Bellamonte.

Sempre il 4 dicembre la montagna di Trento si animerà con i suoi 20 km di piste (su una superficie sciabile di 70 ettari) e, condizioni meteorologiche permettendo, chiuderà la stagione il 4 aprile 2027. Nel medesimo arco temporale anche la Skiarea Pejo3000 aspetterà gli amanti della neve su 20 km di tracciati, il cui dislivello varia da 1.400 m a 3.000 metri, in particolare lungo pista di punta «Val della Mite», la rossa da 8 km che dai 3 mila di quota scende fino a Peio Fonti.

Il 5 dicembre accoglierà i primi ospiti anche la «BrentonicoSki» che, immersa nel Parco del Monte Baldo, si estende tra le località di Polsa e di San Valentino, con 25 km di piste. Data scelta pure dal comprensorio di Passo Lavazè-Oclini, che dispone di 80 km di piste per lo sci di fondo, anelli preparati per tecnica classica e libera.

Nei weekend dal 19 dicembre al 14 marzo 2027 e tutti i giorni dal 24 dicembre al 6 gennaio 2027 con l'aggiunta di Carnevale, le famiglie potranno divertirsi nella stazione sciistica Panarotta 2002. Infine, anche il Centro Sci Borgo Lares di Bolbeno, ideale per i bambini e giovani sci club, riceverà i piccoli appassionati dal 25 dicembre al 7 marzo 2027.

Ai ritardatari non resta quindi che precipitarsi a riesumare gli sci da soffitte o cantine.