STELVIO. Stop allo sci estivo sul ghiacciaio dello Stelvio proprio nel giorno di Ferragosto. La decisione è stata comunicata dalla Sifas, Società Impianti Funiviari allo Stelvio, agli operatori e ai turisti della ski area dell'Alta Valtellina.

A rendere necessaria la sospensione sono state soprattutto le temperature molto elevate registrate negli ultimi giorni, con ondate di caldo che hanno interessato anche le quote più alte. A pesare sulle condizioni del ghiacciaio sono inoltre l'assenza del raffreddamento e del rigelo notturno del manto nevoso e i frequenti temporali.

Una combinazione che ha progressivamente compromesso lo stato della neve e del ghiacciaio. Secondo la società, queste condizioni non consentono più di assicurare «i consueti standard di qualità e, soprattutto, di sicurezza necessari per la pratica dello sci estivo».

Da oggi, sabato 15 agosto, dunque, l'attività sciistica sul ghiacciaio dello Stelvio è sospesa fino a data da destinarsi. Non si ferma invece completamente l'attività degli impianti: resta infatti operativo il servizio delle funivie per raggiungere il ghiacciaio.

La Sifas continuerà a seguire l'evoluzione delle condizioni in quota, nella speranza che un calo delle temperature possa favorire un miglioramento della situazione. L'eventuale riapertura dello sci estivo sarà comunicata non appena le condizioni della montagna permetteranno nuovamente di garantire gli standard necessari.