PASUBIO. È stato trovato senza vita Simone Dal Bon, l’escursionista di Schio disperso da sette giorni tra Veneto e Trentino. Il corpo del 43enne, classe 1983, è stato individuato nell’area del Pasubito, non lontano da Pian delle Fugazze, dove nei giorni scorsi era stata rinvenuta la sua auto, punto da cui si erano concentrate le ricerche.



La notizia è arrivata nel pomeriggio di domenica 4 gennaio, al termine di una nuova giornata di perlustrazioni avviate all’alba. Le operazioni avevano ripreso seguendo le direttrici già battute nelle ore precedenti.



Alle ricerche hanno preso parte le squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico trentino e veneto. Fondamentale anche il supporto delle unità cinofile e dei cani molecolari della Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe, affiancati dai sorvoli dell’elicottero della Provincia autonoma di Trento e dall’impiego dei droni.



Hanno collaborato alle operazioni anche i vigili del fuoco permanenti di Trento, i volontari di Vallarsa e Mori, oltre alle forze dell’ordine impegnate nel coordinamento sul confine interregionale.