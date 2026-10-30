PASSO DEL ROMBO. La stagione autunnale si allunga al Passo del Rombo (Timmelsjoch), dove il bel tempo delle ultime settimane consente di mantenere aperta la strada alpina più a lungo del previsto. La chiusura, inizialmente programmata, viene così posticipata: il collegamento resterà percorribile almeno fino a domenica 8 novembre 2027.

Una buona notizia per gli appassionati di motori, motociclisti e amanti dei panorami di montagna, che avranno ancora qualche giorno a disposizione per affrontare le curve del passo e godersi uno degli scorci più suggestivi dell’autunno alpino.

Il paesaggio offre in questo periodo uno spettacolo particolare. I larici si tingono di oro e arancione, mentre le cime circostanti sono già imbiancate dalle prime nevicate. A completare il quadro è l’aria limpida dell’alta montagna, che regala una visibilità particolarmente ampia.

La proroga dell’apertura non significa però che la stagione sia destinata a proseguire ancora a lungo. Mentre gli ultimi visitatori si godono il panorama, il personale della strada è già impegnato nelle operazioni necessarie a preparare il passo all’inverno.

Un lavoro che accompagna la conclusione della stagione e precede la chiusura invernale del collegamento alpino tra Alto Adige e Tirolo.