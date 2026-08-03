PANAROTTA. La Panarotta punta a diventare una destinazione turistica aperta tutto l'anno. È stato firmato il protocollo d'intesa tra Trentino Sviluppo e Lagorai 2002, con la partecipazione di Trentino Marketing e Apt Valsugana, che definisce il nuovo modello di gestione della stazione e pone le basi per un'offerta "all season", rivolta agli appassionati di sport, alle famiglie e agli amanti della montagna.

Lagorai 2002 assumerà la gestione operativa degli impianti e delle infrastrutture di proprietà di Trentino Sviluppo, occupandosi anche della manutenzione ordinaria. Il contratto di locazione decorre dal 1° agosto 2026 e avrà una durata iniziale di due anni, con la possibilità di un rinnovo, non automatico, fino a ulteriori sei anni. La società provinciale seguirà invece il trasferimento temporaneo delle concessioni degli impianti, delle autorizzazioni per le piste e della titolarità dell'utenza idrica destinata all'innevamento programmato.

Per l'assessore provinciale Roberto Failoni, l'accordo rappresenta un passaggio decisivo per garantire una prospettiva stabile alla stazione sciistica. L'obiettivo è superare un modello legato esclusivamente allo sci, trasformando la Panarotta in una destinazione attrattiva durante tutto l'anno grazie a un'offerta diversificata, capace di generare ricadute economiche e occupazionali sul territorio.

Secondo il vicepresidente di Trentino Sviluppo, Albert Ballardini, il protocollo consolida la collaborazione avviata con la positiva esperienza sperimentale dell'inverno scorso e consentirà di verificare, nei prossimi due anni, l'efficacia del nuovo progetto, lavorando insieme al gestore e al territorio per rafforzare l'offerta turistica.

Il presidente di Lagorai 2002, Stefano Frisanco, ha spiegato che la nuova fase manterrà centrale l'attività sulla neve, ampliando però in modo significativo le proposte estive. Tra le novità figurano mountain kart, percorsi per mountain bike e downhill, una pista per lo sci d'erba, itinerari per trekking panoramico, trail running e orienteering, con particolare attenzione alle famiglie.

Durante l'inverno saranno invece garantite almeno sei piste di diversa difficoltà, oltre allo sviluppo di percorsi dedicati allo scialpinismo, anche in orario serale, con particolare riferimento all'itinerario verso il Monte Fravort. Il programma comprende inoltre il ripristino dell'anello per lo sci di fondo e nuove aree ludico-ricreative dedicate a famiglie e camminatori, nel rispetto del paesaggio e con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale.

L'accordo prevede anche il coinvolgimento di Trentino Marketing, che supporterà le attività di promozione e comunicazione, e di Apt Valsugana, chiamata a favorire la costruzione dell'offerta turistica insieme agli operatori economici e alle amministrazioni locali.

I firmatari

Il protocollo è stato sottoscritto da Albert Ballardini per Trentino Sviluppo, Lorenzo Morelli per Lagorai 2002, Maurizio Rossini per Trentino Marketing e Denis Pasqualin per Apt Valsugana. Hanno inoltre firmato per presa visione l'assessore Roberto Failoni e Andrea Fontanari, presidente della Comunità Alta Valsugana e Bernstol.