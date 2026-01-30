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(ANSA) - TRENTO, 30 GEN - Il contratto di concessione per progettazione esecutiva, costruzione e gestione dell'impianto funiviario che collegherà l'abitato di Moena con la ski area Lusia-Bellamonte è stato sottoscritto oggi presso l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (Apac). Si tratta, riferisce una nota della Provincia, di una "opera strategica per la mobilità e lo sviluppo turistico della val di Fassa". L'infrastruttura verrà realizzata dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla Leitner Spa, dalla Misconel srl, dalla Sif Impianti funiviari - Lusia Spa e dalla Funivia Moena Spa. Iva esclusa, l'investimento ammonta a 15,7 milioni di euro, mentre il valore stimato della concessione, della durata di 25 anni, vale circa 42,8 milioni di euro, ovvero il fatturato complessivo ipotizzato nel periodo di gestione. Il progetto prevede la realizzazione di una telecabina (dieci posti per "abitacolo") con partenza dal piazzale Navalge e arrivo in località Valbona, in prossimità dell'attuale stazione intermedia della cabinovia Ronchi-Valbona-Le Cune. (ANSA). KFM