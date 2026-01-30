( A N S A ) - T R E N T O , 3 0 G E N - I l c o n t r a t t o d i c o n c e s s i o n e p e r p r o g e t t a z i o n e e s e c u t i v a , c o s t r u z i o n e e g e s t i o n e d e l l ' i m p i a n t o f u n i v i a r i o c h e c o l l e g h e r à l ' a b i t a t o d i M o e n a c o n l a s k i a r e a L u s i a - B e l l a m o n t e è s t a t o s o t t o s c r i t t o o g g i p r e s s o l ' A g e n z i a p r o v i n c i a l e p e r g l i a p p a l t i e i c o n t r a t t i ( A p a c ) . S i t r a t t a , r i f e r i s c e u n a n o t a d e l l a P r o v i n c i a , d i u n a " o p e r a s t r a t e g i c a p e r l a m o b i l i t à e l o s v i l u p p o t u r i s t i c o d e l l a v a l d i F a s s a " . L ' i n f r a s t r u t t u r a v e r r à r e a l i z z a t a d a l r a g g r u p p a m e n t o t e m p o r a n e o d i i m p r e s e c o s t i t u i t o d a l l a L e i t n e r S p a , d a l l a M i s c o n e l s r l , d a l l a S i f I m p i a n t i f u n i v i a r i - L u s i a S p a e d a l l a F u n i v i a M o e n a S p a . I v a e s c l u s a , l ' i n v e s t i m e n t o a m m o n t a a 1 5 , 7 m i l i o n i d i e u r o , m e n t r e i l v a l o r e s t i m a t o d e l l a c o n c e s s i o n e , d e l l a d u r a t a d i 2 5 a n n i , v a l e c i r c a 4 2 , 8 m i l i o n i d i e u r o , o v v e r o i l f a t t u r a t o c o m p l e s s i v o i p o t i z z a t o n e l p e r i o d o d i g e s t i o n e . I l p r o g e t t o p r e v e d e l a r e a l i z z a z i o n e d i u n a t e l e c a b i n a ( d i e c i p o s t i p e r " a b i t a c o l o " ) c o n p a r t e n z a d a l p i a z z a l e N a v a l g e e a r r i v o i n l o c a l i t à V a l b o n a , i n p r o s s i m i t à d e l l ' a t t u a l e s t a z i o n e i n t e r m e d i a d e l l a c a b i n o v i a R o n c h i - V a l b o n a - L e C u n e . ( A N S A ) . K F M