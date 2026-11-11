TRENTO. Il Monte Bondone si prepara ad accogliere gli sciatori per una nuova stagione invernale. Condizioni meteorologiche permettendo, gli impianti di risalita apriranno venerdì 4 dicembre 2026 e resteranno in funzione fino a domenica 4 aprile 2027. Dopo i risultati positivi dello scorso inverno, la montagna di Trento punta ancora sulle famiglie e sugli appassionati degli sport sulla neve, con un’offerta che comprende 20 chilometri di piste, quattro seggiovie e tre tapis roulant dedicati ai principianti e ai più piccoli.

Anche quest’anno il Comune di Trento conferma le agevolazioni per i residenti, con contributi destinati a bambini, ragazzi e famiglie per l’acquisto degli skipass stagionali. Tornano inoltre i corsi di sci alpino, sci di fondo e snowboard, accompagnati dal servizio di trasporto gratuito. Le prenotazioni prenderanno il via mercoledì 18 novembre, consentendo alle famiglie di organizzare in anticipo le attività sportive invernali.

Tra le attrazioni più attese della stagione sul Monte Bondone figurano lo sci in notturna e gli appuntamenti dello Snowpark, che per la prima volta ospiterà una tappa della Coppa Europa Fisi Street Style Snowboard. Un evento che arricchirà il calendario sportivo della montagna, affiancandosi alle tradizionali opportunità di divertimento sulla neve.

Alle Viote saranno protagonisti gli anelli dedicati allo sci di fondo, mentre per le famiglie e i più piccoli sarà disponibile anche la pista da slittino. Confermato infine lo Skibus, gratuito per i residenti, che collegherà Trento alle principali località del Monte Bondone, facilitando l’accesso agli impianti e alle attività invernali senza dover utilizzare l’automobile. C.L.