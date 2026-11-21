MEZZOCORONA. Mario Panizza è stato confermato alla presidenza del Collegio provinciale dei Maestri di Sci del Trentino per il prossimo quadriennio. La rielezione è arrivata sabato 21 novembre 2026, durante l'assemblea ospitata al Palarotari di Mezzocorona, dove si è discusso soprattutto del futuro della professione, della formazione e delle regole per esercitare l'attività sulle piste trentine.

Tra le priorità indicate da Panizza figura la trasformazione delle tradizionali scuole di sci in veri e propri centri delle professioni di montagna, capaci di accompagnare i turisti anche nelle altre attività all'aria aperta. Un'evoluzione che punta ad ampliare le opportunità lavorative e ad adeguare i servizi alle nuove esigenze del turismo.

Particolarmente delicata la questione dei maestri di sci con qualifiche conseguite all'estero. Panizza chiede alla politica provinciale di intervenire applicando quanto stabilito da una sentenza del Consiglio di Stato del 2025. «Da anni chiediamo alla politica trentina di intervenire su questo tema, ma sinora senza risultati», ha sottolineato il presidente, richiamando l'esempio dell'Alto Adige, dove la materia è già stata regolamentata.

Secondo Panizza, occorre garantire requisiti professionali uniformi e tutelare la sicurezza degli sciatori. Il nodo riguarda soprattutto il riconoscimento dei titoli stranieri e la possibilità di esercitare autonomamente, evitando che periodi di attività in Trentino consentano di aggirare i percorsi formativi e le verifiche richieste ai professionisti italiani.

Spazio anche alla formazione dei nuovi maestri. Gli ultimi corsi hanno registrato il superamento degli esami da parte di 57 candidati per lo sci alpino, 13 per lo snowboard e due studenti del Liceo sportivo di Tione. Complessivamente sono 390 i maestri iscritti ai corsi di aggiornamento, programmati tra fine novembre e dicembre al Passo del Tonale, sull'Alpe Cermis, a Canazei, Andalo e alle Viote del Monte Bondone.

Nel nuovo consiglio direttivo siedono Maurizio Bonelli, eletto anche consigliere nazionale, Maurizio Plotegher, Dino Davarda, Leonardo Binelli, Viviana Seppi, Andrea Schir, Alberto Kostner e Marco Villotti. Le votazioni si sono svolte attraverso il sistema elettronico già utilizzato nel 2022.

L'assemblea si è conclusa con un riconoscimento a Sergio Nemela, storico rappresentante della categoria che, dopo quarant'anni di attività, ha scelto di non ricandidarsi. Per lui un'opera realizzata dall'artista e maestro di sci Fabio Vettori, celebre per le sue formichine.