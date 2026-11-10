CORTINA. Il pollo fritto sulle piste delle Dolomiti divide anche i vertici della società che gestisce gli impianti di risalita. A contestare l'arrivo di Kentucky Fried Chicken (Kfc) sul comprensorio del Faloria, a Cortina d'Ampezzo, è Alberico Zardini, maggiore azionista di Faloria spa, che ha chiesto formalmente alla società di fare un passo indietro. E non esclude azioni legali: «Se Faloria spa non farà un passo indietro, denuncerò il consiglio direttivo e il direttore».

A ricostruire la vicenda è il Gazzettino, che riferisce della mail inviata dall'imprenditore al consiglio di amministrazione e alla direzione della società. Zardini, attualmente a Dubai per motivi di lavoro, ha espresso una netta contrarietà al progetto, definendolo inopportuno e incompatibile con l'immagine turistica di Cortina.

«È una cosa indegna solo a pensarci. È assurdo e vergognoso immaginare un fast food nel luogo più bello di Cortina», ha dichiarato al quotidiano. Nel mirino c'è soprattutto la scelta di inserire un marchio internazionale del fast food in un contesto che, secondo l'imprenditore, dovrebbe puntare su esclusività, qualità e autenticità. Zardini ha inoltre ricordato che al terzo piano del rifugio sarebbe prevista la realizzazione di un locale di lusso, contestando la presenza del fast food negli spazi sottostanti.

Nella comunicazione alla società, il maggiore azionista richiama il valore storico e turistico del comprensorio: «Cortina non è una località qualsiasi. Il Faloria non è una montagna qualsiasi». Secondo Zardini, l'apertura rischierebbe di compromettere il prestigio costruito negli anni e di banalizzare l'offerta turistica delle Dolomiti.

«Il turismo di qualità non si improvvisa e soprattutto non si costruisce inseguendo qualsiasi opportunità commerciale senza valutarne le conseguenze sull'immagine complessiva della destinazione», scrive Zardini, dichiarandosi pronto a intervenire per tutelare il valore e la reputazione della società.