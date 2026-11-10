CAMPIGLIO. «Vogliono mettere su polli fritti». Mauro Corona interviene così sulla polemica per l’apertura di Kfc a Piana di Nambino, a Madonna di Campiglio, e allarga il discorso alle trasformazioni del turismo in montagna. Lo scrittore e alpinista ne ha parlato ospite di Radio 24, durante la trasmissione Uno, nessuno, 100Milan, indicando nelle abitudini dei frequentatori una parte della responsabilità.

«La causa non sono solo gli imprenditori, ma il fatto è che sono richiesti», ha osservato. E ha aggiunto: «Queste cose non le fanno a caso perché saggiando il terreno dicono: là ci sta bene perché lo vogliono. Quindi, abbiamo colpa anche noi che vogliamo queste cose». Corona ha portato l’esempio di un rifugio a 2.500 metri dove, su richiesta, è stata realizzata una piscina. «I frequentatori della montagna non hanno più quell’etica per cui nel passato la montagna era sacra e si guardava il sole con gli occhi socchiusi. Oggi vanno in montagna col desiderio di avere ciò che hanno in città e gli imprenditori danno loro ciò che vogliono». Una deriva che non condivide: «Occorre accontentarsi», conclude lo scrittore.