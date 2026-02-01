TRENTO. È di oltre 60 persone soccorse il bilancio complessivo degli incidenti sugli sci registrati oggi, 1 febbraio 2026, nei principali comprensori del Trentino. Dalla mattina fino al tardo pomeriggio si sono susseguiti interventi per lesioni traumatiche sulle piste, con un’intensa attività di soccorso piste e di mezzi.



Il numero più elevato di interventi si è concentrato nell’area di Madonna di Campiglio, dove si contano diversi soccorsi nel corso della giornata. Un 18enne è stato trasportato al Santa Chiara di Trento in elicottero.



Un quadro impegnativo anche nei comprensori dolomitici di Belvedere-Rodella-Pordoi e della Val di Fiemme, dove sono stati effettuati numerosi interventi con trasporti verso l’ospedale di Cavalese.



Soccorsi ripetuti anche a Folgaria, alla Paganella tra Fai della Paganella e Andalo, oltre che a Pinzolo, Lusia-Bellamonte, San Pellegrino-Falcade, Folgarida-Marilleva, Cermis e Tonale-Presena.