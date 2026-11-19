TRENTO. Un settore che genera 1,1 miliardi di euro di valore aggiunto, sostiene circa 20mila unità lavorative annue e rappresenta il 4,1% del Pil provinciale. Ma anche un comparto che deve fare i conti con impianti utilizzati mediamente soltanto per il 23% della loro capacità invernale e con un potenziale di crescita ancora largamente inespresso. Sono le due facce del sistema funiviario del Trentino, fotografate oggi, 19 novembre 2026, durante la conferenza stampa organizzata nella sede di Trentino Marketing.

Il sistema conta 224 impianti gestiti da 45 concessionari, con una portata complessiva di 363.690 persone all’ora. Nel 2024 le società funiviarie hanno prodotto ricavi per 316,7 milioni di euro, mentre i passaggi sono aumentati dai 55,4 milioni del 1995 ai 96 milioni del 2025. Nella stagione 2024-2025 sono stati registrati 7,7 milioni di primi ingressi. Numeri che confermano il peso economico degli impianti, non soltanto per il turismo, ma anche per alberghi, commercio, scuole di sci e servizi delle vallate.

«Sostenere i gestori degli impianti a fune non è un favore, ma un dovere per rafforzare l’economia del Trentino, tutelare migliaia di posti di lavoro e alimentare un indotto fondamentale per la tenuta sociale delle nostre valli», ha dichiarato l’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni. L’assessore ha sottolineato che il comparto rappresenta anche uno strumento per contrastare lo spopolamento delle comunità montane, annunciando la prosecuzione degli interventi pubblici a sostegno delle imprese.

Il nodo principale riguarda però l’efficienza. Uno studio commissionato da Trentino Sviluppo a PwC su 26 società ha rilevato un tasso medio di utilizzo invernale degli impianti del 23%, con un massimo del 35% e un potenziale inespresso stimato al 65%. Secondo l’analisi, il 75% degli ostacoli alla crescita è legato a fattori strutturali, mentre il restante 25% dipende dalla gestione. «Avere più impianti non significa automaticamente essere più efficienti», ha osservato Albert Ballardini, vicepresidente di Trentino Sviluppo, richiamando la necessità di migliorare l’organizzazione e sviluppare anche le stagioni estive e intermedie.

Sul fronte degli investimenti, la Provincia di Trento ha sostenuto nel quadriennio 2023-2026, attraverso gli incentivi APIAE, 105 interventi, per una spesa ammessa di 148,5 milioni di euro e contributi concessi pari a 33,6 milioni. A questi si aggiunge il piano da 138,6 milioni di euro di Trentino Sviluppo, che partecipa a 11 società funiviarie. Tra le opere principali figura il collegamento San Martino di Castrozza-Passo Rolle, per il quale sono previsti 64,8 milioni di euro. Altri progetti riguardano Lavarone, Passo Brocon e Moena-Valbona.

La sfida riguarda anche l’età delle infrastrutture, mediamente di 25 anni, e la crescente variabilità delle precipitazioni nevose. Nelle otto località monitorate, la neve fresca è passata dai 666 centimetri della stagione 2008-2009 ai 132 centimetri del 2016-2017. Una differenza che rende sempre più importante programmare gli investimenti nell’innevamento artificiale e nei bacini di accumulo, tenendo conto della sostenibilità economica e delle condizioni climatiche.

Intanto il turismo invernale continua a sostenere il settore. Nella stagione 2025-2026 il Trentino ha registrato 8,3 milioni di presenze, con una quota di ospiti stranieri del 47% e una spesa media giornaliera di 180 euro. Per la stagione 2026-2027, Trentino Marketing ha previsto una campagna promozionale da 2 milioni di euro, destinando il 62% delle risorse ai mercati internazionali. «I primi segnali per la prossima stagione sono incoraggianti», ha spiegato l’amministratore delegato Maurizio Rossini, indicando prenotazioni allineate ai livelli di due anni fa e tariffe medie in crescita.

La prospettiva è dunque quella di un comparto economicamente decisivo, ma chiamato a confrontarsi con costi di ammodernamento, capacità inutilizzata e incertezza climatica. Una sfida che, secondo la Provincia, richiederà nuovi investimenti pubblici e privati, ma anche una gestione più efficiente delle infrastrutture esistenti.

(foto Pat)