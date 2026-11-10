MADONNA DI CAMPIGLIO. Madonna di Campiglio finisce sotto i riflettori internazionali per il progetto di apertura di un punto vendita Kentucky Fried Chicken sulle piste da sci. La vicenda è arrivata anche sulle pagine del britannico The Guardian, che ha raccontato la polemica sul fast food americano in alta quota, trasformando una contestazione locale in un caso che supera i confini nazionali. E a Campiglio il dibattito continua ad allargarsi, tra critiche al modello di sviluppo turistico, difesa dell'identità alpina e interrogativi sulle scelte delle istituzioni.

Forse era scritto che dovesse accadere. Il dubbio era già nato nell'estate del 2024, quando la società milanese 5 Club, in accordo con l'Asuc di Fisto e titolare del progetto di ristrutturazione della Zangola e della Zangolina, aveva avviato i lavori per la realizzazione dell'Après Ski. I primi a intervenire erano stati gli ambientalisti di Italia Nostra, preoccupati per l'impatto dell'intervento. Con l'apertura del locale erano poi arrivate le proteste dei residenti dei condomini vicini, che avevano denunciato rumori e musica incompatibili con la tranquillità della zona.

Ora il dibattito si sposta sull'arrivo del pollo fritto americano sulle piste. Tra le voci contrarie c'è anche quella di Lucia Coppola (Alleanza Verdi e Sinistra), che pone una domanda di fondo: «Quale idea di montagna e quale modello di ospitalità vogliamo sostenere?».

A intervenire con fermezza è anche Walter Ferrazza, presidente del Parco naturale Adamello Brenta, che si schiera apertamente contro il progetto. «La protezione della natura si misura anche dalla capacità di dire dei no», afferma, richiamando il valore del territorio montano e la necessità di preservarne l'identità.

«Il Parco non è mai stato un semplice confine geografico o una riserva recintata: è una palestra culturale, una filosofia viva», osserva Ferrazza. Secondo il presidente, importare modelli di consumo legati al fast food in un contesto di particolare pregio naturalistico rischia di compromettere il rapporto tra visitatori e territorio. «Chi sale fin qui non cerca l'eco indistinguibile delle periferie metropolitane, ma il valore del tempo, la qualità della filiera corta, il racconto che ogni piatto e ogni prodotto locale sanno fare della nostra storia».

Ferrazza insiste sulla necessità di una scelta anche culturale: «Se cediamo alla logica del consumo rapido e senza radici, cosa trasmetteremo alle future generazioni?». Da qui l'appello a cittadini, operatori e istituzioni per un turismo capace di valorizzare la bellezza, l'autenticità e le tradizioni alpine.

Nel confronto si inserisce anche il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che si dichiara «non pregiudizialmente contrario alle innovazioni», ma considera l'ambiente montano e l'esperienza ricercata dai turisti lontani dalla cultura del fast food.

«Non è una questione di campanilismo o nazionalismo», precisa il ministro, secondo cui esiste una differenza netta tra la cultura, l'identità e la tradizione delle località alpine e una proposta alimentare standardizzata. Lollobrigida auspica inoltre che le istituzioni locali possano intervenire con norme a tutela del modello alimentare italiano.

La discussione, intanto, supera i confini di Campiglio. La consigliera provinciale del Pd Lucia Maestri ha presentato un'interrogazione anche sul progetto di ampliamento del rifugio Des Alpes, in Val di Fassa, definendolo uno «scandaloso progetto di ristrutturazione di un rifugio da trasformare in albergo stellato di alta quota». Nel mirino, in questo caso, c'è l'autorizzazione concessa dalla Giunta provinciale. Insomma, altri buoi scappati dalla stalla, per giunta con il consenso del pastore.