TRENTO. Valeria Ghezzi è stata confermata alla presidenza di Anef, Associazione nazionale esercenti funiviari, con il voto unanime dei soci votanti. La rielezione è avvenuta martedì 27 ottobre 2026 durante l’assemblea privata nella sede di Regione Lombardia a Milano. Dopo dodici anni alla guida dell’associazione, Ghezzi resterà in carica per un nuovo mandato quadriennale. Il Trentino conta quattro rappresentanti nei nuovi organi associativi.

Nel Consiglio generale sono stati eletti Luca Guadagnini, Daniele Dezulian e Cristian Gasperi, mentre Davide Panizza entra nel Collegio dei probiviri. Una presenza che assicura una voce al comparto trentino nelle decisioni nazionali sugli impianti a fune.

La conferma di Valeria Ghezzi arriva dopo dodici anni di attività dedicata al rafforzamento della rappresentanza delle imprese funiviarie. Tra le sfide del settore figurano investimenti, competitività, sostenibilità, destagionalizzazione e ricambio generazionale.

«In questi dodici anni Anef è cresciuta grazie al lavoro di tutti. Il risultato più importante è aver consolidato la capacità della nostra categoria di fare squadra, confrontarsi e presentarsi unita di fronte alle sfide che riguardano il futuro della montagna e delle nostre imprese», ha dichiarato Ghezzi.

«La fiducia che mi è stata rinnovata è per me motivo di grande orgoglio e, al tempo stesso, una responsabilità che accolgo con lo stesso impegno e la stessa passione di sempre. Ringrazio tutti i soci per il percorso condiviso e per il contributo che ciascuno ha saputo portare alla crescita dell’associazione», ha aggiunto.

Il nuovo Consiglio generale comprende la presidente Valeria Ghezzi e il past president Sandro Lazzari. Per la Valle d’Aosta Fabio Junod e Daniel Grosjacques; per il Piemonte Giampiero Orleoni, Massimo Feira e Antonella Zanotti; per la Lombardia Giorgio Zini, Mario Bezzi e Marco Rocca. Per l’Alto Adige Helmut Sartori, Andreas Dorfmann, Benjamin Kirchmaier, Egon Seebacher e Andrea Varallo. Per il Trentino Luca Guadagnini, Daniele Dezulian e Cristian Gasperi. Per il Veneto Marco Grigoletto e Mauro Vendruscolo; per il Friuli-Venezia Giulia Iacopo Mestroni; per la Toscana Rolando Galli; per l’Emilia-Romagna Giuliano Grani; per l’Isola d’Elba Stefano Provenzali.

Il Collegio dei revisori è composto da Marco Razza (Lombardia), Marco Lucat (Valle d’Aosta), Oskar Malfertheiner (Alto Adige), Nicola Bosticco (Piemonte) e Renzo Minella (Veneto).

Nel Collegio dei probiviri siedono Ronnie Ceccarelli (Toscana), Sergio Gibelli (Piemonte), Stefano Lucchini (Lombardia), Davide Panizza (Trentino) ed Enrico Pirollo (Veneto).

La presidente ha infine ringraziato il direttore Eduard Martinelli e la responsabile della segreteria Manuela Rocca per la professionalità e il lavoro quotidiano a sostegno degli associati.