SAN PIETRO DI CADORE. Un fulmine è caduto vicino a tre escursionisti mentre stavano scendendo dal Monte Palombino lungo il sentiero attrezzato della Ferrata del Camoscio. La scarica ha sbalzato per una quindicina di metri l’uomo che si trovava più avanti, facendolo precipitare tra le balze rocciose sotto l’itinerario.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 11 agosto. Uno dei due compagni ha immediatamente raggiunto il ferito, prestandogli una prima assistenza e iniziando poi a scendere lentamente verso valle insieme a lui.

L’altro escursionista è invece rimasto nell’unico punto della zona dove era disponibile la copertura telefonica, così da mantenere i contatti con la Centrale del 118 e fornire le indicazioni necessarie ai soccorritori. L’allarme è stato lanciato attorno alle 16.

Nonostante la caduta, il ferito è riuscito ad arrivare fino alla strada forestale sopra Malga Dignas, dove è stato raggiunto dalla jeep dei gestori della malga, nel frattempo avvertiti da altre persone presenti nella zona.

Poco distante è quindi atterrato Falco 2, che ha sbarcato il tecnico di elisoccorso e l’équipe medica. Il ferito, un 43enne di Dueville, in provincia di Vicenza, presentava possibili traumi ed escoriazioni. Dopo le prime cure è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Belluno.