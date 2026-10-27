Un bidone in legno per raccogliere i rifiuti abbandonati in montagna, realizzato per amore di un luogo frequentato fin dall’infanzia. Un’iniziativa che ha acceso il dibattito sui social, tra apprezzamenti e contestazioni sulla sua presunta irregolarità. A rispondere alle critiche è Simone Sommadossi, influencer trentino, che in un nuovo video ha deciso di chiarire le ragioni del suo gesto e spiegare come sia stata organizzata la gestione del contenitore.

«Qualche mese fa mi sono permesso volontariamente di costruire questo bidone in legno in questo posto magnifico perché mi ero stufato di vedere rifiuti a terra buttati da persone incivili», racconta Sommadossi. Dopo aver pubblicato il primo filmato, si è trovato a fare i conti con numerosi commenti negativi, che hanno messo in discussione la legittimità dell’intervento.

Tra le osservazioni ricevute, i dubbi sulla possibilità per un privato di installare un contenitore per i rifiuti, le eventuali sanzioni da parte del Comune e le responsabilità legate allo svuotamento. Qualcuno ha anche ipotizzato che la presenza del bidone potesse attirare gli orsi, rendendo più semplice per gli animali trovare cibo.

«Sinceramente non mi aspettavo di ricevere così tanti commenti negativi e di farmi spegnere l’entusiasmo», ammette Sommadossi, che ha scelto di affrontare direttamente le contestazioni. «Anche se mi sembra assurdo dover rispondere a questo tipo di commenti, vi rispondo a tutto».

Il primo chiarimento riguarda il rapporto con l’amministrazione comunale. Sommadossi assicura di aver concordato preventivamente l’intervento e di aver ottenuto il via libera per la collocazione del contenitore. «Prima di costruire il bidone ho segnalato tutta la situazione al Comune e ho stipulato un accordo con tanto di contratto. Poi avevo il consenso di costruire e posizionare il bidone in questo posto», spiega nel video.

L’influencer precisa di conoscere i limiti previsti per i cittadini e di non occuparsi personalmente dello svuotamento.

«So benissimo che non lo posso fare come cittadino. Infatti il bidone viene svuotato settimanalmente dagli operatori preposti, che ringrazio infinitamente per la loro collaborazione», afferma.

Sommadossi risponde anche alle osservazioni sulla possibile presenza degli orsi, con una battuta rivolta a chi sostiene che il contenitore possa rendere più facile agli animali trovare i rifiuti. «L’orso penso che fosse più comodo prima a raccogliere i rifiuti da terra che adesso a tirarli fuori da un bidone», commenta.

Il video si chiude con un invito a evitare che le discussioni tra cittadini finiscano per ostacolare iniziative orientate alla cura del territorio. «Se avessi fatto realmente le cose legalmente, lasciamo che sia lo Stato che tanto critichiamo a fare queste cose ingiuste e non condanniamoci prima tra di noi cittadini frustrati e arrabbiati», conclude Sommadossi.